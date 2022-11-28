Afganistan’da kadınlar gizli gizi tekvando öğreniyor

Özel bir okul, kadın müşterilerine tekvando hizmeti veriyor. Gizli gizli ders alan kadınların, tekvando öğrenme azmi engel tanımıyor.

Yanında bir erkek refakatçi olmaksızın sokağa çıkamıyor, uzun yolculuk yapamıyorlar.

Kız çocukları orta öğretimden dışlanıyor, yetişkin olanlar da iş hayatından uzaklaştırılıyor.

Zorluklarla mücadele

Evlere hapsedilen kadınlar, Taliban rejimindeki Afganistan’da türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bu da onları korumasız kılıyor.

Ancak bazı kadınlar, kısıtlamalara boğun eğmek istemiyor.

Afgan kadınların tekvando öğrenme azmi VİDEO

Gizli gizli tekvando hizmeti

Kabil kentinde özel bir tekvando okulu, kadın müşterilerine gizli gizli hizmet veriyor.

AA’da yer alan habere göre tekvando öğrenme azmi engel tanımayan kadınlar, kentteki gizli bir spor kulübünde derslere katılıyor.

Derslerini başarıyla sürdüren kadınların kendilerine güvenleri artıyor.