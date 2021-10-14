Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi aldıkları tek yer: Mezar-ı Şerif

Taliban, ülkedeki kız öğrencilerin 6. sınıfa kadar eğitim görmesine izin verdi. Kız öğrenciler yalnızca, kuzeydeki Mezarı-ı Şerif’te yer alan okulda lise eğitimi alabiliyor.

Afganistan’da ABD’nin çekilme süreci Taliban’ın ilerlemesini hızlandırmıştı.

Başkent Kabil’e girilmesiyle Taliban, devlet yönetimini ele almıştı.

Geçici hükümet, önceki günlerde sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlattı.

Kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceği açıklandı.

TALİBAN EĞİTİMİN AYRI BİNALARDA OLMASINDAN YANA

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görürken Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasından yana.

16 binden fazla okulda yaklaşık 9 milyon öğrenci eğitim gördüğü bilinirken, öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ını kızlar oluşturmakta.

EĞİTİMDE BİR SORUN İLE KARŞILAŞILMADI

Ülkedeki kız öğrenciler, yalnızca kuzey bölgede yer alan Mezar-ı Şerif’teki okulda lise öğrenimine devam edebilmekte.

Taliban yönetiminin Mezar-ı Şerif Eğitim Amiri Muhammed Naim Belhi, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, Taliban'ın Mezar-ı Şerif'i ele geçirmesinden bir gün sonra kentteki tüm okulların eğitime yeniden başladığını, Mezar-ı Şerif'te bugüne dek eğitim alanında hiçbir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti.

BİNA YETERSİZLİĞİ SORUNU

Kız ve erkek tüm öğrencilerin eğitimlerine devam ettiğini vurgulayan Belhi, kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görebilmesi için diğer vilayetlerdeki kız öğrencilerin, bina yetersizliği nedeniyle lise düzeyinde eğitimlerinin henüz başlamadığını, Mezar-ı Şerif'te ise bu sorunun önceden de olmadığını, erkek ve kız öğrencilerin binalarının ayrı olduğunu anlattı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80’İ KIZ

Mezar-ı Şerif genelinde 250 bin öğrencinin okullarda eğitim aldığını, bunların yaklaşık yüzde 80'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu ifade eden Belhi, okullarda bina sorununun çözülmesiyle diğer vilayetlerde de eğitimin başlamasını beklediklerini, bu konuda eğitim bakanlığının çalışma yaptığını kaydetti.

“TALİBAN’IN MÜDAHALESİNE MARUZ KALMADAN DEVAM EDİYORUZ”

Mezar-ı Şerif'teki Gevher Hatun Lisesi Müdürü Hatıra Selimi ise şu sözleri kaydetti:

"Okulumuzda eğitim devam ediyor. Kız öğrencilerimizin hepsi derslere geliyor. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görmesi nedeniyle Taliban'ın müdahalesine maruz kalmadan devam ediyoruz."

Selimi, diğer vilayetlerde de kız liselerinin açılmasını istediklerini vurguladı.

Ülkedeki okulların yaklaşık yüzde 40'ının ya temelden binası bulunmuyor ya da son 10 senede okullar ülkede yaşanan çatışmalarda tahrip oldu.