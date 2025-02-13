Afganistan'daki intihar saldırısında can kaybı

AA

Afganistan intihar saldırıları ile sarsılmaya devam ediyor...

Son yaşanan olayda ise, Afganistan geçici hükümeti İskan ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, Bakanlık girişinde bir intihar saldırısı yaşandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin bilgiler TOLO News'te yer aldı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırganın fark edilerek etkisiz hale getirildiği ancak üzerindeki bombanın infilak ettiği, bunun sonucunda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DEAŞ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir bankanın önünde de 11 Şubat'ta düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, sık sık özellikle Şiiler ile Afganistan güvenlik güçleri başta olmak üzere çeşitli gruplara yönelik saldırılar düzenliyor.