Afrika'da, koronavirüsün 4. dalgası ile karşı karşıya

Haftalık basın toplantısında konuşan Dr. John Nkengasong, Afrika'nın 11 ülkesinin 4. dalga ile karşı karşıya olduğunu, Morityus’un ise 5. dalgayı deneyimlediğini söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Dr. John Nkengasong yaptığı açıklamalarda, Morityus’un 5. dalgayı deneyimlediğini, kıtadaki 11 ülkenin ise 4. dalgayla yüz yüze olduğunu söyledi.

VEFAT SAYISI 222 BİNE ULAŞTI

Kıta genelinde 8,6 milyon vaka görüldüğünü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 222 bine ulaştığını belirten Nkengasong, aşılama çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

403 MİLYON AŞININ 222 MİLYON DOZU KULLANILDI

Nkengasong, şimdiye dek kıtaya 403 milyon doz aşı geldiğini ancak 222 milyon doz aşının kullanıldığını dile getirdi.

TAM AŞILANMA SAYISI YÜZDE 6,66

Kıta nüfusunun yüzde 9,89'unun kısmi olarak aşılandığını kaydeden Nkengasong, tam aşılananların sayısının ise yüzde 6,66 olduğunu bildirdi.

Afrika'da en fazla aşılamanın yapıldığı ülkeler ise Mısır ve Fas oldu.