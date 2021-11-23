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    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi

    Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Burkina Faso vatandaşı, geçiş yolunda canlı kalkan olurken; askerlerin otoparka sığınmasını fırsat bilen bir çocuk, İHA’yı düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 17:13
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    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi

    Burkina Faso vatandaşları, Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu Kai kentinde kapattı.

    Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.

    İHA’YI SAPANLA DÜŞÜRDÜ

    Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığındı.

    Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA’yı sapanıyla vurarak düşürdü.

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #1

    ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

    Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edildi.

    Küçük çocuk ise Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #2

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #3

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #4

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #5

    Afrikalı çocuk, Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi #6

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