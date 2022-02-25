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    AGİT, Ukrayna'da bulunan personelini tahliye edecek

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle, tüm uluslararası misyon üyelerini mümkün olan en kısa sürede tahliye edecek.
    • AA
    • 25.02.2022 - 01:32
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 01:33
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    AGİT, Ukrayna'da bulunan personelini tahliye edecek

    AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında bu ülkedeki güvenliğin kötüleşmesi sonucunda organizasyonun misyonlarında görevli personelin tahliye edileceği bildirildi.

    Açıklamada, AGİT personelinin 2014'de yaşanan çatışmalar sonrasında oluşturulan Özel Gözlem Misyonu'nun (SMM) özverili bir şekilde çalışarak, ülke genelinde gelişmeleri uluslararası topluma tarafsız bir şekilde aktardığına dikkat çekildi.

    "TAHLİYE, EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEKTİR"

    Koşullar izin verdiğinde AGİT personelinin görevlerini yeniden sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, "Personelimizin tahliyesi, sahadaki ilgili faktörlere bağlı olarak mümkün olan en erken ve en kısa sürede gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, bu kararın kolay bir şekilde alınmadığı, uluslararası toplumu gelişmelerden tarafsız bir şekilde haberdar eden çalışanların güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğu kaydedildi.

    AGİT, Ukrayna da bulunan personelini tahliye edecek #1


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