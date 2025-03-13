Ahmed Şara, Anayasa Beyannamesi taslağı imzası sonrası konuştu

İHA

Uzmanlar tarafından 44 maddelik Anayasa Beyannamesi taslağı hazırlandı..

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Anayasa Beyannamesi taslağını imzalayarak, daha sonrasında ise önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende konuştu.

"SURİYE İÇİN YENİ BİR TARİH OLMASINI UMUYORUZ"

Şara, şöyle dedi:

Bu durumun Suriye halkı için inşa ve kalkınma yolunda iyi bir başlangıç olmasını umuyoruz. Cehaletin yerine bilgiyi, acının yerine merhameti koyduğumuz, Suriye için yeni bir tarih olmasını umuyoruz.

Anayasa Beyannamesi'ni hazırlamakla görevli Uzmanlar Komitesi ise düzenlediği basın toplantısında, komitenin kurulduğu günden bu yana gerekli çalışmaları tamamlamaya kararlı olduğunu, Anayasa Beyannamesi'nin Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarına dayandığını ve fikir, ifade, bilgi, yayın ve basın özgürlüğünü şart koştuğunu açıkladı.

"TOPLUM GÜVENLİĞİ İLE ÖZGÜRLÜK ARASINDA BİR DENGE OLUŞTURMAK İÇİN HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖZEL BİR BÖLÜM EKLEMEYİ ARZU ETTİK"

Ayrıca devletin toprak ve halk birliğine ve kültürel özelliklere saygıya olan bağlılığının vurgulandığını bildirdi.

"Toplum güvenliği ile özgürlük arasında bir denge oluşturmak için haklar ve özgürlükler konusunda özel bir bölüm eklemeyi arzu ettik" açıklamasında bulunan komite, Anayasa Beyannamesi'nin mülkiyet hakkını, kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatına katılım hakkını ve kadınlara siyasi hakları garanti altına aldığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI'NA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETME HAKKI VERİLDİ

Komiteye göre, beyannamede hakimlerin önemi, kararları ve bağımsızlıkları vurgulanırken, cumhurbaşkanını görevden alma, azletme veya yetkilerini azaltma konusu Halk Meclisi'ne bırakıldı.

Halk Meclisi ayrıca tüm yasama sürecini denetlerken, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır.

Geçiş süresi 5 yıl olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal ilan etme hakkı verildi.

"HALK MECLİSİ'NİN GEÇİŞ DÖNEMİ BOYUNCA CUMHURBAŞKANLIĞI ÜZERİNDE HİÇBİR YETKİSİ OLMAYACAKTIR"

Komitesi Üyesi Profesör Abdul Hamid Al-Awak ise basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı: