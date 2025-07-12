Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Esad rejimi nedeniyle uzun süredir uluslararası arenada yalnızlaşan Suriye yönetimi, diplomatik ilişkilerini geliştirmeye sürdürüyor.

Özgür Suriye yönetiminin yeni lideri Ahmed Şara'nın bu kapsamdaki yeni durağı Azerbaycan oldu.

AZERBAYCAN'A GİTTİ

Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gitti.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev tarafından karşılanan Şara’ya, üst düzey heyet eşlik etti.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret kapsamında, Şara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede iki lider, Suriye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, enerji iş birliği, altyapı yatırımları ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

AZERBAYCAN GAZI SURİYE'YE ULAŞTIRILACAK

Görüşmede, Azerbaycan doğalgazının Suriye’ye ulaştırılması yönünde fizibilite çalışmalarının başlatılması konusunda karşılıklı anlayış sağlandığı öğrenildi.

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında enerji alanında iş birliği yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada, mutabakat zaptının Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ORTAK KOMİSYON KURULACAK

Ayrıca taraflar, ticaret hacminin artırılması, kültürel ve diplomatik iş birliklerinin geliştirilmesi için ortak komisyon kurulmasında mutabık kaldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, görüşmede bölgesel güvenlik dengeleri ve İran etkisinin azaltılması yönünde atılabilecek ortak adımlar da değerlendirildi.

Şara’nın ziyareti, Suriye’nin uluslararası alanda diplomatik açılım çabalarının önemli bir adımı olarak görülüyor.