Ahmed Şara: Fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok

Başkent Şam’da Vakıflar Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1500 din adamının katıldığı “İslami Söylemin Birliği” konferansına Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı.

Konferansta konuşma yapan Şara, her kurumun kendi asli görevini doğru şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun yönlendirilmesi ve toplumsal davranışların şekillendirilmesinde eğitim kurumları, camiler ve medyanın ortak sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Camilerde görev yapan hatiplerin toplumun bilinçlendirilmesi ve yeni neslin yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Şara, “Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"60 YILLIK BİRİKMİŞ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Suriye’nin önceliklerine de değinen Şara, ülkenin uzun yıllara dayanan idari ve kurumsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek bir lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız.” diyen Şara, “İslami Söylemin Birliği Sözleşmesi”nin doğru istikamette atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

Bu adımın dengeyi pekiştireceğini, söz birliğini sağlayacağını ve tali meselelerde yaşanan dağınıklığın önüne geçeceğini dile getiren Şara, son bir yıl içinde birçok bakanlıkta reform gerçekleştirildiğini aktardı.

"HALK, MEVCUT HÜKÜMETİN DENETLEYİCİSİDİR"

2025 yılı içinde çeşitli bakanlıklarda reformlar yapıldığını ve Arap ile uluslararası ilişkilerde düzenlemelere gidildiğini belirten Şara, dengeli bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir kalkınma süreci hedeflediklerini ifade etti.

“Halk, mevcut hükümetin denetleyicisidir.” diyen Şara, ülkenin içinde bulunduğu koşulları kamuoyuyla paylaşmanın kendi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ülkede 60 yılı aşkın süredir biriken idari ve kurumsal yolsuzluğun yanı sıra altyapı ve yaşamın tüm alanlarında ciddi bir yıkım bulunduğunu dile getirdi.

Şara, performans değerlendirmelerinde bilimsel ve titiz kriterlerin esas alındığını belirterek, kurumsal altyapının güçlendirilmesine öncelik verildiğini kaydetti.