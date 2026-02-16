Alman ve İngiliz komutanlara göre Avrupa'da savaş ihtimali arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Knighton, Guardian ve Die Welt gazetelerinde yayımlanan ortak bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Rusya’nın silahlı kuvvetlerini yeniden organize ettiği ve bu sürecin NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

Komutanlar, “Rus Silahlı Kuvvetleri yeniden silahlanıyor ve Ukrayna’daki savaştan ders çıkararak NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek şekilde yeniden yapılanıyor. Moskova’nın askeri olarak güçlenmesi, Ukrayna’da acı verici şekilde görüldüğü gibi, kıtamızda savaş başlama riskiyle birleştiğinde dikkatle ele alınması gereken artan bir tehdidi beraberinde getiriyor” ifadelerine yer verdi.

"SAVUNMA HARCAMALARI ARTMALI"

Breuer ve Knighton, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri nedeniyle savunma ve güvenlik politikasında acil değişiklikler yapılması gerektiğini savundu. Özellikle NATO çerçevesinde savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın daha yüksek bir oranına çıkarılması gerektiği belirtildi.

Mektupta, artan silahlanmanın “savaş kışkırtıcılığı” olarak görülmemesi gerektiği kaydedilerek, bunun halkı ve barışı korumaya yönelik sorumlu bir adım olduğu ifade edildi. “Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise davet eder” değerlendirmesiyle caydırıcılığın önemine dikkat çekildi.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU

İki komutan, askeri hazırlığın sürdürülebilir olması için güçlü bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinin savunma kapasitesini artırmasının, kıtanın güvenliği açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.