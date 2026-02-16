İsrail polisi Mescid-i Aksa İmamı Abbasi’yi gözaltına aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayı öncesi İsrail'in Aksa provokasyonları arttı...

WAFA’nın haberine göre, İsrail polisi Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyerek İmam Abbasi’yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemine ilişkin resmi makamlardan herhangi bir gerekçe açıklanmadı.

Haberde, söz konusu gözaltının Tel Aviv yönetiminin son dönemde Mescid-i Aksa çevresinde artırdığı güvenlik uygulamaları kapsamında gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

İsrail makamlarının Aksa imamları ve gönüllülere yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığı belirtiliyor.

İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün özellikle Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle bölgede gerilim yüksek seyrediyor. Bu kapsamda Filistinli din görevlileri ve aktivistlerin üzerinde İsrail'in baskı kurma çabaları kapsamında gözaltı işlemleri yaptığı değerlendiriliyor.

RAMAZAN YAKLAŞIRKEN İSRAİL'İN PROVOKASYONLARI ARTTI

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberine göre Halevi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Yahudilerin kutsal metinlerinden Talmud'dan bölümler okudu.

İsrailli yerleşimcileri ramazan ayında öğleden sonraları Aksa'ya baskınlarını sürdürmeye çağıran Halevi, Aksa'nın avlusunda çekilen videoda, "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Yahudi dini ritüelleri değiştirilmemeli. Yahudiler, bu yerin (Aksa) meşru sahipleridir." ifadesini kullandı.

Halevi ayrıca, ramazan ayında öğleden sonraları yerleşimcilerin Aksa baskınlarına ve Talmud dualarına izin verilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e çağrıda bulunacağını söyledi.

Halevi, "En azından mevcut durumun korunmasına ve Yahudilerin burada dua etmeyi sürdürmelerine izin verilmesini talep edeceğim." dedi.

AKSA BASKININA KATILAN İSRAİLLİLERE KORUMA

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde, ocak ayında, Ben-Gvir komutasındaki polislerin, Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimcilere koruma sağlamaya başladığı, polislerin eskiden bütün bu faaliyetlere güçlü bir şekilde müdahale ettiği ancak bugün neredeyse hiç umursamadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) yüksek sesle dua etmenin, secdeler edip şarkı söylemenin ve dans etmenin artık serbest olduğu ifade edildi.

İsrail, ramazan ayında öğle namazından sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini durdurarak, bu girişleri sabah saatleriyle sınırlandırıyor. Baskınlar son 10 günde tamamen duruyor. Bu durum da radikal Yahudi grupları öfkelendiriyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslam kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.