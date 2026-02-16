Marco Rubio: İran ile anlaşma yapmak zor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-İran hattında gerilim devam ediyor.

İki ülke arasında diplomasi kanalları açılırken bu görüşmelerden henüz net bir sonuç alınamadı.

Temasların devam edeceği belirtilirken karşılıklı açıklamalar da sürüyor.

RUBİO, MACARİSTAN'I ZİYARET ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Başbakan Victor Orban ile bir araya geldi.

Rubio, Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın mali zorluklar yaşaması veya ülkenin istikrarını tehdit eden durumlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konularla yakından ilgileneceğini ve gerekirse yardım yolları arayacağını bildirdi.

"İRAN İLE ANLAŞMA ZOR OLACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, burada İran ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İran ile anlaşma yapmanın zor olduğunu belirterek, "İran nihayetinde Şii din adamları tarafından yönetiliyor ve kararlar da Şii din adamları, radikal Şii din adamları tarafından belirleniyor. Bu kişiler politika kararlarını tamamen teoloji temelinde alıyor. Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar.

Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir. Başkan her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder. Burada, bizi endişelendiren konuları ele alan bir anlaşmaya diplomatik olarak ulaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna çok açık ve olumlu yaklaşacağız. Ama bunu da abartmak istemiyorum, zor olacak" açıklamasında bulundu.

MACARİSTAN LİDERİ ORBAN'A ÖVGÜ

Macaristan’ın başarılı olmasını istediklerini vurgulayan Rubio, "Özellikle siz başbakan ve lider olduğunuz sürece Macaristan'ın başarılı olması bizim ulusal çıkarımızdır. Bu ABD'ye de fayda sağlar, size de.

Sonuçta hepimiz insanız ve kurduğunuz bu kişisel bağ, bu ilişkinin kurulmasında ve daha da büyümesinde büyük fark yarattı.

Başkan Trump'ın sizin başarınıza derinden bağlı olduğunu güvenle söyleyebilirim çünkü sizin başarınız bizim başarımızdır" ifadelerini kullandı.