Ahmed Şara, Gazze konulu Arap Ligi toplantısına davet edildi

ANKA

Suriye'de yeni dönem...

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan, 4 Mart'ta Kahire'de yapılacak olağanüstü Arap Ligi Zirvesi’ne katılması için resmi bir davet aldı." denildi.

GAZZE KONUSU ELE ALINACAK

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın çokça eleştirilen ABD’nin savaştan büyük zarar gören Gazze Şeridi'ni devralması ve burayı "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden geliştirmesi planına yanıt olarak düzenlenecek.

Trump'ın planına göre, Gazze'nin Filistinli sakinleri Mısır ve Ürdün de dahil olmak üzere başka yerlere taşınacak.

TRUMP'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Trump'ın planı, Arap hükümetlerinin yanı sıra diğer dünya liderlerinin de tepkisine yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarında "etnik temizlik" yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Şara, Trump'ın planını "gerçekleşmesi mümkün olmayan çok büyük bir suç" olarak nitelendirmişti.

2023 YILINDA TEKRAR DÖNDÜ

Devrik eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde Suriye, ülkede meydana gelen iç savaş ve Esad’ın uyguladığı şiddet nedeniyle 2011 yılında Arap Ligi'nden uzaklaştırılmıştı.

Daha sonra Şam'ın, 2023 yılında bölgesel bloğa geri dönmesine izin verilmişti.