Ahmed Şara, Time'ın 2025'in en etkili insanları listesinde yer aldı

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Dünyanın en prestijli yayınlarından Time Dergisi, her yıl merakla beklenen “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesini yayınladı.

1998’den bu yana devam eden bu gelenek, küresel çapta siyaset, sanat, bilim, spor ve iş dünyasından etkili isimleri bir araya getiriyor.

Bu yılın listesinde, dünya genelinde yaşanan önemli değişimlerin öncüsü olan isimler de yer aldı.

ŞARA EN ETKİLİ LİDERLER ARASINDA YER ALDI

“Liderler” kategorisi, siyasi ve toplumsal dönüşümlere yön veren isimlerle bu yıl özellikle dikkat çekti.

Kategorinin öne çıkan ismi, Suriye Lideri Ahmed Şara oldu.

Şara, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinde kilit rol oynayan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri olarak, ülkesinin geleceğini şekillendiren bir figür haline geldi.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

SANATÇILAR

Ed Sheeran, Scarlett Johansson, Daniel Dae Kim, Kristen Bell, Adam Scott, Rashida Jones, Diego Luna, Nicole Scherzinger, Kristen Wiig, Willy Chavarria, Danielle Deadwyler, Hozier, Miranda July, Branden Jacobs-Jenkins, Mohammad Rasoulof, Annabelle Selldorf, Yoshimoto Nara

İKONLAR

Demi Moore, Jalen Hurts, Adrien Brody, Gisele Pelicot, Hiroyuki Sanada, Angeline Murimirwa, David Muir, Raquel Willis, Bobbi Brown, Anthony D. Romero, Yoshiki, Amy Griffin, Leon Marchand, Fatou Baldeh.

TİTANLAR

Miuccia Prada, Yoshitomo Nara, Mickalene Thomas, Annabelle Selldorf, Ma Yansong, Willy Chavarria, Percival Everett, Amy Griffin, Miranda July, Branden Jacobs-Jenkins, Kwame Onwuachi, Chutatip "Nok" Suntaranon, David Muir, Megyn Kelly, Joe Rogan, Lisa Su, Mark Zuckerberg, Bonnie Y. Chan, Alex Karp, Jonathan Greenblatt, Stephen J. Squeri.

ÖNCÜLER

Demis Hassabis, Rosé, Andrew Forest, Robert Montgomery, Breanna Stewart & Napheesa Collier, Robin Wall Kimmerer, Dorio Amodei, Myles Smith, Cordelia Bähr, Julie Burkhart, Liang Wenfeng, Allison Sesso, Tomas Cihlar, Wesley Sundquist.

YENİLİKÇİLER

Snoop Dogg, Nikki Glaser, Ma Yansong, Larry Fink, Kwame Onwuachi, Sandra Diaz, Mickalene Thomas, Jon M. Chu, Wendy Freedman, Josh Koskoff, Chutatip "Nok" Suntaranon, Christian Happi, Ismahane Elouafi, Skye Perryman, Tim Cadogan, Richard Thompson.