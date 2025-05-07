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Haber Merkezi

Suriye'nin yeni yönetimi, uluslararası toplumla ilişkilerini yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor.

Halk devriminin ardından HTŞ lideri Ahmed Şara tarafından Suriye'de kurulan yeni yönetime ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron desteğini açıklamış ve Şara'yı Paris'e devam etmişti.

İLK AVRUPA ZİYARETİ FRANSA'YA

Resmi olarak Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Şara, ilk ziyaretini önce Suudi Arabistan, ardından da Türkiye'ye yapmıştı.

Şara, bu görüşmelerinin ardından ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştirdi.

MACRON İLE GÖRÜŞECEK

Suriye lideri ve beraberindeki heyet, Macron'un davetine icap ederek Paris'e ulaştı.

Şara’nın, Macron ile görüşmesinde ekonomik toparlanma, bölgesel güvenlik ve Suriye’nin uluslararası platformlarda temsil edilmesi gibi konuları ele alması bekleniyor.

TEKBİRLERLE KARŞILANDI

Şara ve beraberindeki heyetin bulunduğu konvoy, Paris'teki Suriyeliler tarafından tekbirlerle karşılandı.

ŞARA'NIN LİDERLİĞİ

Ahmed Şara, DEAŞ ya da diğer radikal grupların etkisine kapılmadan, Hey’etu Tahriri’ş-Şam (HTŞ) lideri olarak 8 Aralık 2024’te Esad rejimini devirdi.Şara, 29 Ocak 2025’te Şam’da düzenlenen “Zafer Konferansı”nda geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak resmen atandı. Bu atama ile Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni uluslararası platformlarda temsil etme görevini üstlendi.

İLK ÜST DÜZEY ZİYARET FRANSA VE ALMANYA'DAN OLDU

Suriye’nin yeni yönetimiyle ilk üst düzey görüşmeleri gerçekleştiren Avrupalı yetkililer, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock oldu.

Bu iki isim, 3 Ocak 2025’te Şam’a giderek Suriye’nin fiili lideri Ahmed Şara ( ile bir araya geldi.

Bu ziyaret, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde Suriye’ye yapılan ilk resmi temas olarak kaydedildi.

MACRON'UN DAVETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,görevini resmen teslim alan Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara ile 6 Şubat'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Suriye'deki geçiş dönemine desteğini ifade etti.

Macron, Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı.

İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti.

"ÖNCELİK İSTİKRAR, EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu söyledi.

FRANSA'YA DAVET ETTİ

Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara dikkati çeken Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.