Ahmed Şara'nın Irak'taki cezaevinde çekilen fotoğrafları yayınlandı

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Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında ilk kabine kuruldu.

Baas rejiminin devrilmesi sonrası Ahmed Şara yönetimi takdir toplarken, Şara'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı...

CEZAEVİNDE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD işgali döneminde Irak'taki Taci Cezaevi'ne girdi.

Şara'nın Taci Cezaevi'nde çekilen fotoğrafları ilk kez yayınlandı.

Fotoğraf karelerine kullanıcılardan farklı yorumlar yapıldı.

"DÜNYANIN EN ETKİLİ 100 KİŞİSİ" LİSTESİNDE YER ALDI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise, Time Dergisi, her yıl merakla beklenen “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesini yayınlamış ve “Liderler” kategorisinin öne çıkan ismi, Suriye Lideri Ahmed Şara olmuştu.

“Liderler” kategorisi, siyasi ve toplumsal dönüşümlere yön veren isimlerle bu yıl özellikle dikkat çekti.