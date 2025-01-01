Ahmed Şera, Suriye'deki Hristiyan din adamlarını kabul etti

AA

Suriye'de yeni dönem için çalışmalar sürüyor.

Yönetimi ele alan muhalifler, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların temsil edildiği yeni bir yönetim için temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şera, Hristiyan toplumunun din adamlarıyla bir araya geldi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Suriye Haber Ajansının (SANA) servis ettiği fotoğraflarda, Şara'nın Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Şam'daki sarayda kabul ettiği görüldü.

2011'de başlayan iç savaş öncesi yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülen Suriye’de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanların oluşturduğu tahmin ediliyor.