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    AİHM karar verdi: Belçika, Türk aileye tazminat ödeyecek

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Türk ailenin oğullarının cenazesinin 2,5 yıl Belçika'da morgda kalması üzerine Belçika’nın Türk aileye 14 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.
    • 09.11.2022 - 04:18
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    AİHM karar verdi: Belçika, Türk aileye tazminat ödeyecek

    Belçika'da oğullarının cenazeleri 2,5 yıl morgda tutulan Türk aile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulundu.

    8 Eylül 2010'da Vahit ve Naciye Aygün çiftinin oğulları Uğur Aygün ile Süleyman Aygün cinayete kurban gitmiş, aile ‘’savcılık incelemesi sürüyor’’ gerekçesiyle 2,5 yıl boyunca oğullarının cenazelerini Türkiye’ye götürülerek defnedilmesi için izin alamamıştı.

    Belçika makamları dava edildi

    Aile, oğullarının cenazelerini kendilerine teslim etmeyen ve taleplerini dikkate almayarak morgda bekleten Belçika makamlarını 2012’de AİHM’e dava etmişti.

    AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayata ve aile hayatına saygı hakkındaki maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Aygün ailesinin haklı, Belçika’yı haksız buldu.

    AİHM karar verdi: Belçika, Türk aileye tazminat ödeyecek #1

    Mahkeme aileyi haklı buldu

    Kararda, “Mahkeme, soruşturma yargıcının kararının davaya müdahale teşkil ettiğini gözlemlemiştir. Başvuranların Sözleşme'nin 8. ve 9. Maddeleri kapsamındaki ilgili hakların bu kararın kapsamına girdiğini kabul etti’’ ifadeleri kullanıldı.

    Kararda, ailenin cenazelerin kendilerine teslim edilmesi için yaptıkları ilk talebini ‘’soruşturma kapsamında reddetmek’’ bakımından savcının haklı görüldüğü ancak devamında ailenin yaptığı hiçbir başvurunun Belçika yargısı tarafından dikkate alınmamasının ailenin temel haklarının ihlaline yol açtığı görüşünün benimsendiği bildirildi.

    AİHM karar verdi: Belçika, Türk aileye tazminat ödeyecek #2

    "Tüm girişimleri, yaklaşık iki buçuk yıl, başarısız olmuştur"

    Ailenin mağduriyeti ve Belçika yargı makamlarının duyarsızlığının altı çizilen kararda, “Bu davada başvuranlar, soruşturma hakiminin cenazelerin transferlerine izin vermeyi reddetmesinden şikayetçi olmuşlardır. Bu uzun süren süre boyunca tüm girişimleri, yaklaşık iki buçuk yıl, başarısız olmuştur. Bu süre zarfında müdahalenin gerekliliğinin yerel mahkemelerce yeniden incelenmesinin engellenmesi Sözleşme'nin 8. ve 9. Maddeleri kapsamındaki haklarının ihlal edilmesi olarak değerlendirilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

    Belçika, yaklaşık 14 bin euro tazminata mahkum edildi

    İHA'nın haberine göre mahkeme, Belçika'nın Aygün ailesine manevi tazminat olarak 10 bin euro ile zarar, masraf ve giderler için aileye 3 bin 460 euro ödemeye mahkum etti.

    Cinayet zanlısı 29 yıl hapse mahkum edilmişti

    Uğur Aygün ile Süleyman Aygün'ün cenazeleri, 9 Nisan 2013'te Türkiye’ye götürülerek memleketleri Afyon’da toprağa verilmişti. Aygün kardeşleri silahla vuran Mesut Uçar, Şubat 2014'te 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

    AİHM karar verdi: Belçika, Türk aileye tazminat ödeyecek #3


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