Efkan Efekan kimdir

Yeşilçam’ın ekranlara kuvvetle hükmettiği dönemlerde, 25 Yeşilçam filminde rol alan Efkan Efekan, Yeşilçam’ın vazgeçilmez isimlerinden biri ve paha biçilemez bir değeri olarak tanınıyor.
Efkan Efekan'ın keşfi
Efkan Efekan, 6 Mayıs 1935’te İzmir’de doğdu. Mehmet Ferit Efekan’ın oğlu ve yönetmen olan Ümit Efekan’ın kardeşiydi.
Beyoğlu Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra hem Sami Ayanoğlu’nun 1953 yılında yaptığı ‘Battal Gazi Geliyor’ filminde figüran oldu hem de Ayanoğlu'nun asistanlığı yaparak sinema hayatına adım atmış oldu.
Efekan, çalıştığı sırada, devrin ünlü oyuncusu Atıf Kaptan’ın dikkatini dış görünüşüyle çekti. Atıf Kaptan, ona Efkan yerine Efgan dedi ve kendisi de, kariyerinde Efgan ismini kullanmayı seçti.
Atıf Kaptan’ın yardımıyla, 1959’da, Ölmeyen Aşk adlı filmde başrol oyuncusu oldu. Ölmeyen Aşk, Efekan’ın ölümsüz şöhretinin başlangıcı oldu.
Efgan Efekan'ın pencere aşkı Sevgi Hanım
Efgan Efekan henüz yeni yeni ün sahibi olurken, komşusu Sevgi Hanım ile tanıştı. Sevgi Hanım o sırada hemşirelik okuduğu ve yaşı küçük olduğu için ailesi evlenmelerine izin vermedi. Kahvede otururken Sevgi Hanım'ın ikinci kattaki penceresine bakan Efgan Efekan, ancak 7 sene sonra onunla evlenebildi. Evliliklerinden, Neslihan ve Alihan isimlerinde iki çocukları oldu.
Şöhret basamaklarını çalışkanlığıyla tırmandı
Efekan, Yeşilçam’da çoğunlukla Muhterem Nur ile başrolü paylaştı. İki oyuncunun da performansları beğenildi; ideal çift oluşturdukları görüldü.
Muhterem Nur ile Efgan Efekan, birlikte oynadıkları filmlerden ün sağladı. Beni Osman Öldürdü, Ayşecik ve Fakir Prens, Mahallenin Sevgilisi, Meryem gibi filmlerde hayranlıkla izlendi.
Memhud Ün, Metin Erksan, Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ gibi hem önemli hem değerli yönetmenlerle çalıştı ve Yıldız Tezcan, Parla Şenol, Neriman Köksal, Necdet Tosun, Neşe Karaböcek, İzzet Günay, Fikret Hakan, Öztürk Serengil ve Seyyal Taner gibi isimlerle birlikte çeşitli filmlerde oyunculuk yaptı.
Ses sanatkarlığını denedi
Efgan Efekan’ın, 1964 yılında, oynadığı toplam 25 Yeşilçam filmi vardı. 1965’te ses sanatkarı olarak Ankara’da sahne aldı fakat sahneleri iki yıl sürdü. Kısa arasından sonra, 1974 yılında, Temel Gürsu’nun yönettiği ‘Kısmet’ adlı filmle sinemalara geri döndü.
1980’lerin sonundan itibaren TRT dizilerinde rol aldı. Edebi eserlerden televizyona uyarlanan Yaprak Dökümü, Dudaktan kalbe, Hanımın Çiftliği gibi ünlü dizilerde oyunculuk yaptı.
Ödülünü alamadan hayata gözlerini yumdu
Efekan’a, Türk sinemasına katkılarından dolayı, 42. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Fakat o sıralarda akciğer kanseri için tedavi gören Efekan, 7 Eylül 2005’te, 70 yaşındayken hayatını kaybetti, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ödülünü, oğlu Alihan Efekan ve kardeşi Ümit Efekan teslim aldı.
Rol aldığı film ve diziler
Aşkımızda Ölüm Var (Mahmut Uğurlu) (TV Dizisi) 2004
Umutların Ötesi (TV Dizisi) 2003
Gelin (TV Dizisi) 2003
Seni Yaşatacağım (TV Dizisi) 2002
Benim İçin Ağlama (Mümtaz) (TV Dizisi) 2001
Zehirli Çiçek (TV Dizisi) 2000
Gittiğin O Gün (TV Dizisi) 2000
Artık Sevmeyeceğim (Leyla'nın Babası) (TV Filmi) 2000
Bize Ne Oldu (TV Dizisi) 1999
Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) 1998
Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (Bölüm)1998
Yeni Bir Yıldız (Kadri) (TV Filmi) 1997
Böyle mi Olacaktı (Rıfat Hoca) (TV Dizisi) 1997
Acı Günler (TV Dizisi) 1997
Zühre (TV Dizisi) 1996
Zehra Ana (TV Dizisi) 1996
Nefes Alamıyorum (Halim) (TV Filmi) 1996
Çiçek Taksi (Komiser) (TV Dizisi) 1995
Tetikçi (TV Filmi) 1995
Mirasyediler (Eftal) (TV Dizisi) 1995
Gül ve Diken (TV Dizisi) 1995
Gökkuşağı (Doktor) (TV Dizisi) 1995
Zirvedekiler (TV Dizisi) 1994
Sevginin Gücü (2) (TV Dizisi) 1994
Bay Kamber (Rûstem) (TV Dizisi) 1994
Alem Buysa (TV Dizisi) 1994
İçimizdeki Sevgi (Müdür Mahmut) (Sinema Filmi) 1993
Uyanış / Davud-i Tai Hz. (Ebu Hanife Hz.) (TV Filmi) 1993
Rüyalara Gelin (TV Dizisi) 1993
Kederli Yıllar (TV Dizisi) 1993
Geceler (Saim) (TV Dizisi) 1993
Dışlanmış / Lekeli Melek (Murat) (Sinema Filmi) 1993
Beyaz Gece / Mehmet Emin Tokad... (Ahmed Yekdest Cüryani) (Sinema Filmi) 1993
Behlül-i Dana Hz. (Harun Reşit) (TV Filmi) 1993
Seyyar Kamil (TV Dizisi) 1992
Sonsuza Yürümek (Çetin Kartal) (Sinema Filmi) 1991
Bir Kadın Düşmanı (Sinema Filmi) 1991
Aldatacağım / Kaderimsin (Cihat) (Sinema Filmi) 1991
Öyle Bir Şey (TV Dizisi) 1990
Çiçekler Açmak İster (Yuva Müdürü) (TV Dizisi) 1990
Yalı (Selim) (Sinema Filmi) 1990
Yalnız Değilsiniz (Çetin Kartal) (Sinema Filmi) 1990
Utan (Sinema Filmi) 1990
Hanımın Çiftliği (Zekai) (TV Dizisi) 1990
Fatih-Harbiye (TV Dizisi) 1990
Can Evimden Vurdular (Emrah'ın Babası) (Sinema Filmi) 1990
Bizim Ev (Eyüp Hoca) (TV Dizisi) 1990
Şöhret Tutkusu (Rafet) (Sinema Filmi) 1989
Şeytanın Kurbanları (Necdet) (TV Dizisi) 1989
Öğretmen Zeynep (Karadağlı Selim) (Sinema Filmi) 1989
Çingene (Sinema Filmi) 1989
Zirvenin Bedeli (Sinema Filmi) 1989
Yağmur Altındaki Kedi (Vedat) (Sinema Filmi) 1989
Suçlu (Amir) (Sinema Filmi) 1989
Polis Dosyası (Tahir) (Sinema Filmi) 1989
Bir Aşk Yeter (Sinema Filmi) 1989
Tek Başına Bir Kadın (Video) 1988
Tek Başına (Efgan) (Sinema Filmi) 1988
Sokaktaki Kadın (Video) 1988
Emanet (Komiser) (Sinema Filmi) 1988
Dudaktan Kalbe (Kemal) (TV Dizisi) 1988
Canım Oğlum (Mümtaz Akyüz) (Sinema Filmi) 1988
Biz Ayrılamayız (Ekrem) (Sinema Filmi) 1988
Bir Kadın Yüzünden (Kemal) (Sinema Filmi) 1988
Yaprak Dökümü (Kamil) (TV Dizisi) 1987
Kavanozdaki Adam (Erdal) (TV Dizisi) 1987
Geri Dön (Sedat) (Sinema Filmi) 1987
Erkek Sevgisi (Turgut) (Sinema Filmi) 1987
Dişi Kurt (Komiser) (Video) 1987
Bir Günah Gibi (Sinema Filmi) 1987
Sonsuz Aşk (Sinema Filmi) 1986
Sevgiyi Öğrenen Adam (TV Dizisi) 1986
Nisan Bitti (Sinema Filmi) 1986
Hayat Köprüsü (Hakkı) (Sinema Filmi) 1986
Alev Gibi (Gökhan Mete) (Sinema Filmi) 1986
Yanlış Numara (Polis şefi Zekai) (Sinema Filmi) 1985
Kürtaj (Rıfat) (Sinema Filmi) 1981
Kısmet (Kemal) (Sinema Filmi) 1974
Şen Ola Düğün Şen Ola (Sinema Filmi) 1969
Ana Mezarı (Sinema Filmi) 1969
İstanbul'da Cümbüş Var (Kendisi) (Sinema Filmi) 1968
Zehirli Çiçek (Sinema Filmi) 1967
Merhamet (Sinema Filmi) 1967
Kızım Duymasın (Ekrem) (Sinema Filmi) 1967
Kara Duvaklı Gelin (Sedat) (Sinema Filmi) 1967
Çalıkuşu (Sinema Filmi) 1966
Aşkın Gözyaşları (Efgan Efekan) (Sinema Filmi) 1966
Şaka ile Karışık (Yazar Kemal) (Sinema Filmi) 1965
Çapkınlar Kralı (Sinema Filmi) 1965
Hacı Baba (Sinema Filmi) 1965
Ekmekçi Kadın (Metin) (Sinema Filmi) 1965
İstikbal (Sinema Filmi) 1964
Vur Gözünün Üstüne (Sinema Filmi) 1964
Koçum Benim (Sinema Filmi) 1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez (Erdal) (Sinema Filmi) 1964
Beş Şeker Kız (Efkan) (Sinema Filmi) 1964
Adanalı Tayfur Kardeşler (Efkan Efekan) (Sinema Filmi) 1964
İki Kocalı Kadın (Bülent Gürel) (Sinema Filmi) 1963
Zifaf Gecesi (Sinema Filmi) 1963
Yedi Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi) 1963
Sabah Olmasın (Sinema Filmi) 1963
Gizli Sevda (Sinema Filmi) 1963
Bir Milyonluk Macera (Sinema Filmi) 1963
Beni Osman Öldürdü (Efgan) (Sinema Filmi) 1963
Barut Fıçısı (Sinema Filmi) 1963
Bana Annemi Anlat (Sinema Filmi) 1963
Badem Şekeri ((Meleksima)Efgan Tütüneken) (Sinema Filmi) 1963
Ayşecik Fakir Prenses (Sinema Filmi) 1963
Adanalı Tayfur (Sinema Filmi) 1963
Acı Aşk (Sinema Filmi) 1963
Şarkıcı Kız (Sinema Filmi) 1962
Ne Şeker Şey (Erdal) (Sinema Filmi) 1962
Bir Milyonluk Macera (Sinema Filmi) 1962
Beş Hikaye (5. Bölüm (Zengin Baba)) (Sinema Filmi) 1962
Barbut Süleyman (Barbut Süleyman) (Sinema Filmi) 1962
Aşk Yarışı (Nihat) (Sinema Filmi) 1962
Aşk Merdiveni (Sinema Filmi) 1962
İki Damla Gözyaşı (Sinema Filmi) 1961
Yasak Aşk (Sinema Filmi) 1961
Toros Canavarı (Asistan Kenan) (Sinema Filmi) 1961
Sevdalı Efe (Sevdalı Efe) (Sinema Filmi) 1961
Mahalle Arkadaşları (Selim Kaptan) (Sinema Filmi) 1961
Gönülden Gönüle (Şevki Bey/Suat Engin) (Sinema Filmi) 1961
Cambaz Kızın Aşkı (Fikret) (Sinema Filmi) 1961
Benim Küçük Meleğim (Efgan) (Sinema Filmi) 1961
Ölümlü Dünya (Sinema Filmi) 1960
Yangın Var (Nihat) (Sinema Filmi) 1960
Meryem (Göksel) (Sinema Filmi) 1960
Mahallenin Sevgilisi (Ahmet) (Sinema Filmi) 1960
Felaket Kadını (Sinema Filmi) 1960
Cumbadan Rumbaya (Selim) (Sinema Filmi) 1960
Cilalı İbo'nun Çilesi (Ahmet) (Sinema Filmi) 1960
Ölmeyen Aşk (Bülent) (Sinema Filmi) 1959
Battal Gazi Geliyor (Sinema Filmi) 1953.