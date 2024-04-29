Efkan Efekan kimdir 1960 ylındaki Yeşilçam sinema devrimiyle yıldız gibi parlayan ve hayatı boyunca 130’dan fazla film ile dizide rol alan, çalışkan ve saygıdeğer oyuncu Efkan Efekan'ın yaşam öyküsü...

Yeşilçam’ın ekranlara kuvvetle hükmettiği dönemlerde, 25 Yeşilçam filminde rol alan Efkan Efekan, Yeşilçam’ın vazgeçilmez isimlerinden biri ve paha biçilemez bir değeri olarak tanınıyor.

Efkan Efekan'ın keşfi

Efkan Efekan, 6 Mayıs 1935’te İzmir’de doğdu. Mehmet Ferit Efekan’ın oğlu ve yönetmen olan Ümit Efekan’ın kardeşiydi.

Beyoğlu Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra hem Sami Ayanoğlu’nun 1953 yılında yaptığı ‘Battal Gazi Geliyor’ filminde figüran oldu hem de Ayanoğlu'nun asistanlığı yaparak sinema hayatına adım atmış oldu.



Efekan, çalıştığı sırada, devrin ünlü oyuncusu Atıf Kaptan’ın dikkatini dış görünüşüyle çekti. Atıf Kaptan, ona Efkan yerine Efgan dedi ve kendisi de, kariyerinde Efgan ismini kullanmayı seçti.

Atıf Kaptan’ın yardımıyla, 1959’da, Ölmeyen Aşk adlı filmde başrol oyuncusu oldu. Ölmeyen Aşk, Efekan’ın ölümsüz şöhretinin başlangıcı oldu.

Efgan Efekan'ın pencere aşkı Sevgi Hanım

Efgan Efekan henüz yeni yeni ün sahibi olurken, komşusu Sevgi Hanım ile tanıştı. Sevgi Hanım o sırada hemşirelik okuduğu ve yaşı küçük olduğu için ailesi evlenmelerine izin vermedi. Kahvede otururken Sevgi Hanım'ın ikinci kattaki penceresine bakan Efgan Efekan, ancak 7 sene sonra onunla evlenebildi. Evliliklerinden, Neslihan ve Alihan isimlerinde iki çocukları oldu.

Şöhret basamaklarını çalışkanlığıyla tırmandı

Efekan, Yeşilçam’da çoğunlukla Muhterem Nur ile başrolü paylaştı. İki oyuncunun da performansları beğenildi; ideal çift oluşturdukları görüldü.

Muhterem Nur ile Efgan Efekan, birlikte oynadıkları filmlerden ün sağladı. Beni Osman Öldürdü, Ayşecik ve Fakir Prens, Mahallenin Sevgilisi, Meryem gibi filmlerde hayranlıkla izlendi.

Memhud Ün, Metin Erksan, Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ gibi hem önemli hem değerli yönetmenlerle çalıştı ve Yıldız Tezcan, Parla Şenol, Neriman Köksal, Necdet Tosun, Neşe Karaböcek, İzzet Günay, Fikret Hakan, Öztürk Serengil ve Seyyal Taner gibi isimlerle birlikte çeşitli filmlerde oyunculuk yaptı.

Ses sanatkarlığını denedi

Efgan Efekan’ın, 1964 yılında, oynadığı toplam 25 Yeşilçam filmi vardı. 1965’te ses sanatkarı olarak Ankara’da sahne aldı fakat sahneleri iki yıl sürdü. Kısa arasından sonra, 1974 yılında, Temel Gürsu’nun yönettiği ‘Kısmet’ adlı filmle sinemalara geri döndü.

1980’lerin sonundan itibaren TRT dizilerinde rol aldı. Edebi eserlerden televizyona uyarlanan Yaprak Dökümü, Dudaktan kalbe, Hanımın Çiftliği gibi ünlü dizilerde oyunculuk yaptı.

Ödülünü alamadan hayata gözlerini yumdu

Efekan’a, Türk sinemasına katkılarından dolayı, 42. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Fakat o sıralarda akciğer kanseri için tedavi gören Efekan, 7 Eylül 2005’te, 70 yaşındayken hayatını kaybetti, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ödülünü, oğlu Alihan Efekan ve kardeşi Ümit Efekan teslim aldı.

Rol aldığı film ve diziler

Aşkımızda Ölüm Var (Mahmut Uğurlu) (TV Dizisi) 2004

Umutların Ötesi (TV Dizisi) 2003

Gelin (TV Dizisi) 2003

Seni Yaşatacağım (TV Dizisi) 2002

Benim İçin Ağlama (Mümtaz) (TV Dizisi) 2001

Zehirli Çiçek (TV Dizisi) 2000

Gittiğin O Gün (TV Dizisi) 2000

Artık Sevmeyeceğim (Leyla'nın Babası) (TV Filmi) 2000

Bize Ne Oldu (TV Dizisi) 1999

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) 1998

Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (Bölüm)1998

Yeni Bir Yıldız (Kadri) (TV Filmi) 1997

Böyle mi Olacaktı (Rıfat Hoca) (TV Dizisi) 1997

Acı Günler (TV Dizisi) 1997

Zühre (TV Dizisi) 1996

Zehra Ana (TV Dizisi) 1996

Nefes Alamıyorum (Halim) (TV Filmi) 1996

Çiçek Taksi (Komiser) (TV Dizisi) 1995

Tetikçi (TV Filmi) 1995

Mirasyediler (Eftal) (TV Dizisi) 1995

Gül ve Diken (TV Dizisi) 1995

Gökkuşağı (Doktor) (TV Dizisi) 1995

Zirvedekiler (TV Dizisi) 1994

Sevginin Gücü (2) (TV Dizisi) 1994

Bay Kamber (Rûstem) (TV Dizisi) 1994

Alem Buysa (TV Dizisi) 1994

İçimizdeki Sevgi (Müdür Mahmut) (Sinema Filmi) 1993

Uyanış / Davud-i Tai Hz. (Ebu Hanife Hz.) (TV Filmi) 1993

Rüyalara Gelin (TV Dizisi) 1993

Kederli Yıllar (TV Dizisi) 1993

Geceler (Saim) (TV Dizisi) 1993

Dışlanmış / Lekeli Melek (Murat) (Sinema Filmi) 1993

Beyaz Gece / Mehmet Emin Tokad... (Ahmed Yekdest Cüryani) (Sinema Filmi) 1993

Behlül-i Dana Hz. (Harun Reşit) (TV Filmi) 1993

Seyyar Kamil (TV Dizisi) 1992

Sonsuza Yürümek (Çetin Kartal) (Sinema Filmi) 1991

Bir Kadın Düşmanı (Sinema Filmi) 1991

Aldatacağım / Kaderimsin (Cihat) (Sinema Filmi) 1991

Öyle Bir Şey (TV Dizisi) 1990

Çiçekler Açmak İster (Yuva Müdürü) (TV Dizisi) 1990

Yalı (Selim) (Sinema Filmi) 1990

Yalnız Değilsiniz (Çetin Kartal) (Sinema Filmi) 1990

Utan (Sinema Filmi) 1990

Hanımın Çiftliği (Zekai) (TV Dizisi) 1990

Fatih-Harbiye (TV Dizisi) 1990

Can Evimden Vurdular (Emrah'ın Babası) (Sinema Filmi) 1990

Bizim Ev (Eyüp Hoca) (TV Dizisi) 1990

Şöhret Tutkusu (Rafet) (Sinema Filmi) 1989

Şeytanın Kurbanları (Necdet) (TV Dizisi) 1989

Öğretmen Zeynep (Karadağlı Selim) (Sinema Filmi) 1989

Çingene (Sinema Filmi) 1989

Zirvenin Bedeli (Sinema Filmi) 1989

Yağmur Altındaki Kedi (Vedat) (Sinema Filmi) 1989

Suçlu (Amir) (Sinema Filmi) 1989

Polis Dosyası (Tahir) (Sinema Filmi) 1989

Bir Aşk Yeter (Sinema Filmi) 1989

Tek Başına Bir Kadın (Video) 1988

Tek Başına (Efgan) (Sinema Filmi) 1988

Sokaktaki Kadın (Video) 1988

Emanet (Komiser) (Sinema Filmi) 1988

Dudaktan Kalbe (Kemal) (TV Dizisi) 1988

Canım Oğlum (Mümtaz Akyüz) (Sinema Filmi) 1988

Biz Ayrılamayız (Ekrem) (Sinema Filmi) 1988

Bir Kadın Yüzünden (Kemal) (Sinema Filmi) 1988

Yaprak Dökümü (Kamil) (TV Dizisi) 1987

Kavanozdaki Adam (Erdal) (TV Dizisi) 1987

Geri Dön (Sedat) (Sinema Filmi) 1987

Erkek Sevgisi (Turgut) (Sinema Filmi) 1987

Dişi Kurt (Komiser) (Video) 1987

Bir Günah Gibi (Sinema Filmi) 1987

Sonsuz Aşk (Sinema Filmi) 1986

Sevgiyi Öğrenen Adam (TV Dizisi) 1986

Nisan Bitti (Sinema Filmi) 1986

Hayat Köprüsü (Hakkı) (Sinema Filmi) 1986

Alev Gibi (Gökhan Mete) (Sinema Filmi) 1986

Yanlış Numara (Polis şefi Zekai) (Sinema Filmi) 1985

Kürtaj (Rıfat) (Sinema Filmi) 1981

Kısmet (Kemal) (Sinema Filmi) 1974

Şen Ola Düğün Şen Ola (Sinema Filmi) 1969

Ana Mezarı (Sinema Filmi) 1969

İstanbul'da Cümbüş Var (Kendisi) (Sinema Filmi) 1968

Zehirli Çiçek (Sinema Filmi) 1967

Merhamet (Sinema Filmi) 1967

Kızım Duymasın (Ekrem) (Sinema Filmi) 1967

Kara Duvaklı Gelin (Sedat) (Sinema Filmi) 1967

Çalıkuşu (Sinema Filmi) 1966

Aşkın Gözyaşları (Efgan Efekan) (Sinema Filmi) 1966

Şaka ile Karışık (Yazar Kemal) (Sinema Filmi) 1965

Çapkınlar Kralı (Sinema Filmi) 1965

Hacı Baba (Sinema Filmi) 1965

Ekmekçi Kadın (Metin) (Sinema Filmi) 1965

İstikbal (Sinema Filmi) 1964

Vur Gözünün Üstüne (Sinema Filmi) 1964

Koçum Benim (Sinema Filmi) 1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez (Erdal) (Sinema Filmi) 1964

Beş Şeker Kız (Efkan) (Sinema Filmi) 1964

Adanalı Tayfur Kardeşler (Efkan Efekan) (Sinema Filmi) 1964

İki Kocalı Kadın (Bülent Gürel) (Sinema Filmi) 1963

Zifaf Gecesi (Sinema Filmi) 1963

Yedi Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi) 1963

Sabah Olmasın (Sinema Filmi) 1963

Gizli Sevda (Sinema Filmi) 1963

Bir Milyonluk Macera (Sinema Filmi) 1963

Beni Osman Öldürdü (Efgan) (Sinema Filmi) 1963

Barut Fıçısı (Sinema Filmi) 1963

Bana Annemi Anlat (Sinema Filmi) 1963

Badem Şekeri ((Meleksima)Efgan Tütüneken) (Sinema Filmi) 1963

Ayşecik Fakir Prenses (Sinema Filmi) 1963

Adanalı Tayfur (Sinema Filmi) 1963

Acı Aşk (Sinema Filmi) 1963

Şarkıcı Kız (Sinema Filmi) 1962

Ne Şeker Şey (Erdal) (Sinema Filmi) 1962

Bir Milyonluk Macera (Sinema Filmi) 1962

Beş Hikaye (5. Bölüm (Zengin Baba)) (Sinema Filmi) 1962

Barbut Süleyman (Barbut Süleyman) (Sinema Filmi) 1962

Aşk Yarışı (Nihat) (Sinema Filmi) 1962

Aşk Merdiveni (Sinema Filmi) 1962

İki Damla Gözyaşı (Sinema Filmi) 1961

Yasak Aşk (Sinema Filmi) 1961

Toros Canavarı (Asistan Kenan) (Sinema Filmi) 1961

Sevdalı Efe (Sevdalı Efe) (Sinema Filmi) 1961

Mahalle Arkadaşları (Selim Kaptan) (Sinema Filmi) 1961

Gönülden Gönüle (Şevki Bey/Suat Engin) (Sinema Filmi) 1961

Cambaz Kızın Aşkı (Fikret) (Sinema Filmi) 1961

Benim Küçük Meleğim (Efgan) (Sinema Filmi) 1961

Ölümlü Dünya (Sinema Filmi) 1960

Yangın Var (Nihat) (Sinema Filmi) 1960

Meryem (Göksel) (Sinema Filmi) 1960

Mahallenin Sevgilisi (Ahmet) (Sinema Filmi) 1960

Felaket Kadını (Sinema Filmi) 1960

Cumbadan Rumbaya (Selim) (Sinema Filmi) 1960

Cilalı İbo'nun Çilesi (Ahmet) (Sinema Filmi) 1960

Ölmeyen Aşk (Bülent) (Sinema Filmi) 1959

Battal Gazi Geliyor (Sinema Filmi) 1953.