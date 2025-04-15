Albin Kurti, Kosova Başbakanlığı görevinden istifa etti

İHA

Kosova'da 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından mecliste ilk oturum gerçekleştirildi.

Başbakan Albin Kurti, 9'uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmek üzere başbakanlık görevinden istifa etti.

"BUGÜN KABİNEMLE BİRLİKTE İSTİFAMIZI SUNMUŞ BULUNUYORUZ"

Kurti istifa mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Hükümetimiz, 23 Mart'tan itibaren 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından görevini geçici hükümet olarak sürdürmektedir. Anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun olarak 27 Mart 2025 tarihinde verdiğim ve Kosova Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kabul edilen beyanım doğrultusunda bugün, kabinemle birlikte istifamızı sunmuş bulunuyoruz.



Kosova Meclisi'nin 9'uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmem amacıyla yürütme görevimden istifamı resmi olarak sunuyorum.

MECLİSİN İLK OTURUMU YARIDA KESİLDİ

Diğer yandan Kosova Meclisi'nin genel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştiği ve milletvekillerinin yemin etmesi beklenen oturum, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yarıda kesildi.

Başbakan Kurti'nin ve milletvekili seçilen bakanların istifalarına dair belgelerin zamanında sunulmadığını savunan muhalifler, Mazbata Doğrulama Komisyonu'nun milletvekillerinin mazbatalarına ilişkin raporunu reddetti.

KABULÜ İÇİN 61 OY GEREKEN RAPOR, 51 OYLA MECLİSTEN GEÇEMEDİ

Kabulü için 61 oy gereken rapor, sadece 51 milletvekilinin destek vermesi nedeniyle meclisten geçemedi.

Mecliste yaşanan kriz, prosedüre ilişkin bir oylamada başarısız olunması nedeniyle ülkeyi siyasi açıdan istikrarsız bir dönemin beklediği endişesine neden oldu.

İKTİDAR PARTİSİ MECLİSTE 48 SANDALYE ELDE ETMİŞTİ

Kosova'da 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimleri Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) ilk sırada tamamlamış, iktidar partisi 120 üyeli mecliste 48 sandalye elde etmişti.