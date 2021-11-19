Alec Baldwin'in film setindeki ölümlü kazasına ilişkin yeni dava

Filmin senaryo danışmanı, Alec Baldwin ve yapımcılara dava açarak oyuncunun dolu silahı bilerek ateşlediğini iddia etti.

Amerikalı aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

Amerikan medyasında yer alan habere göre; filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından Baldwin ve filmin yapım ekibine dava açıldı.

'KASITLI YAPILDI' İDDİASI

Yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI"

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı." ifadesini kullandı.

"SAHNEDE SİLAH KULLANIMI YOKTU"

Dosyada ayrıca, Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği öne sürüldü.