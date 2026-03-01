İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 100 bin yedek askeri göreve çağrılması kararının ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik ve saldırı hazırlıklarını artırmak amacıyla alındığı bildirildi.

İsrail ordu komuta kademesinin aldığı kararın İran'a başlatılan saldırılar çerçevesinde yapılan askeri hazırlıkların bir parçası olduğu aktarıldı.

ABD ile İran'a saldırılar başlatmasının hemen ardından İsrail ordusu 20 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERE ASKER TAKVİYESİ

İsrail Kuzey Komutanlığı'nın saldırı kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiği ifade edilen açıklamaya göre Lübnan sınırına ve Suriye'nin güneyindeki işgal altında tutulan bölgelere asker takviyesi yapıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde güvenliğin sağlanması için oluşturulan 'özel güvenlik güçleri' sahada durum değerlendirmesi yaparak hızlı karar alma süreçlerini yönetecek.

Gazze Şeridi'nin belirli bölgelerinde işgalini sürdüren İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Arava, Necef bölgeleri ve Eylat kentindeki asker sayısını da artırdı.