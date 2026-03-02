Ali Laricani'den ABD'ye: Ne pahasına olursa olsun kendimizi savunacağız

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

PATLAMALAR ART ARDA GELDİ

İran da İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Savaş ve yıkım haberleri artı ardına gelirken bugün öğlen saatlerinde İran'a ait bir füzenin Beer Şeva kentine düştüğü, İsrail basını tarafından duyuruldu.

17 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan patlamada, ilk belirlemelerde 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bu kapsamda, siyasilerden karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara hitaben, "ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazır" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

Son 300 yılda olduğu gibi, bu savaşı İran başlatmadı. Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, savunma dışında hiçbir saldırıya katılmadı. Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi şiddetle savunacak ve düşmanlarımızı yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceğiz.