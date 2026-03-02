Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Abbas Arakçi ile telefonda görüştü

Orta Doğu hattında gerilim gün geçtikçe daha çok tırmanıyor.

28 Şubat'ta ABD-İsrail İran arasında savaş çıktı, ve çevre kentlere, ülkelere hızla yayıldı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM ÖLDÜ

Savaşta, İran Dini Lideri Ali Hamaney ve birçok siyasi isim öldü.

Dünya liderleri ve siyasileri olaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve hangi açıklamalarda bulunacakları merak konusu olmuştu.

ÇİN'DEN İRAN'A DESTEK GELDİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Çin’den İran’a destek geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

KENDİNİZİ SAVUNUN TAVSİYESİ

Bakan Wang, görüşmede İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı kendini savunmasını desteklediklerini söyledi.

Wang, Çin’in İran ile arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini belirterek, İran'ın egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve İran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumasını desteklediğini ifade etti.

"ASKERİ OPERASYONLAR DURSUN"

Wang, ayrıca Çin'in ABD ve İsrail'i askeri operasyonları derhal durdurmaya, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeye ve çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasını engellemeye çağırdığını söyledi.