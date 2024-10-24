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İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere bulunduğu Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

BARIŞ İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, iki ülke arasındaki barış gündeminin ilerletilmesi, barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi ile karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"MÜZAKERELERE DEVAM" TALİMATI

Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına, Barış ve Devletlerarası İlişkiler Anlaşması'nın en kısa sürede sonuçlandırılması ve imzalanması için müzakerelere devam edilmesi talimatı verdi.

SAMİMİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeler olumlu ilerlerken barış havası iki lidere de yansımış durumda. Özellikle kendi aralarındaki gülümsemeler ve samimi sohbetler objektiflerden kaçmadı.

İkili arasındaki samimi tavırlar barış adına büyük bir adım olarak yorumlandı.