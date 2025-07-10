Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de bir araya geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı.

BAKÜ'NÜN ÖNERİSİYLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

'ANAYASA DEĞİŞMELİ' ŞARTI

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

ARNAVUTLUK'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.