Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

47 ülkenin lideri, Arnavutluk'ta toplandı.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenleniyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz dakikalarda Tiran'a geldi.

PAŞİNYAN VE ALİYEV GÖRÜŞTÜ

Aynı şekilde Tiran'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kısa da bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME KISA SÜRDÜ

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Aliyev ve Paşinyan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi kapsamında görüştü.

Kısa bir görüşmenin ardından Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek üzere ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE KISA BİR SOHBET

O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan arasında da kısa bir sohbet gerçekleşti.

3 AYRI TOPLANTI YAPILACAK

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması, 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi.

Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor.