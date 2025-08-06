Aliyev ve Paşinyan'ın ABD'de mutabakat zaptı imzalayacağı iddia edildi İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını ve söz konusu görüşmede liderlerin mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı.