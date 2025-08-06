Aliyev ve Paşinyan'ın ABD'de mutabakat zaptı imzalayacağı iddia edildi

İngiltere merkezli Middle East Eye, adını açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirtti.
8 Ağustos'ta bir araya gelmesi beklenen Aliyev ve Paşinyan'ın mutabakat zaptı da imzalayacağı kaydedildi.
İki liderin barış anlaşması taslağını değil de mutabakat zaptına imza koyacağı vurgulandı.
AZERBAYCAN, TÜRKİYE'Yİ BİLGİLENDİRDİ
Haberde ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği ifade edildi.
Ermenistan basınında da geniş yankı bulan Middle East Eye'ın haberinde Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlaması beklenen Zengezur Koridoru'na Ermenistan'ın 'Zengezur Koridoru' ifadesine karşı çıkması nedeniyle barış anlaşmasına ulaşılamadığı aktarıldı.