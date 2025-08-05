Karabağ operasyonunu yönetmişti: Bahtiyar Ersay orgeneral oldu

Kritik toplantı tamamlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askerî Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı.

YAŞ kararlarına göre 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

Bununla birlikte atamalarda dikkat çeken bir isim yer aldı.

ERSAY ORGENERAL OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, orgeneralliğe terfi edildi.

FETÖ KUMPASINA UĞRADI

Hain FETÖ'cülerin kumpas davalarında birçok asker mağdur edilmişti.

Onlardan biri de Balyoz davası ile albay olduğu dönemde hapse atılan Bahtiyar Ersay...

Ersay 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından YAŞ kararı ile terfi ettirilerek yedinen göreve başladı.

PKK'YA KAN KUSTURDU

Beraat ettikten sonra Afganistan'da tabur komutanı olarak görevlendirildi.

2016'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugayı Komutanlığına atandı.

Bu görevdeyken PKK'yla aktif şekilde mücadele etti ve uzun zamandır alınamayan sınır bölgesindeki Kaletepe'yi PKK'dan temizleyerek buraya üs kurdurdu.

2018'de Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığına atandı.

LİBYA'DA ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

2019'da tümgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığına atandı.

Türkiye, İkinci Libya İç Savaşı'nda Halife Hafter'e karşı Ulusal Mutabakat Hükûmetini destekledi. Ersay da harekât planlamalarına katkıda bulundu.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN ORDUSUNU YÖNETTİ

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda stratejik ve taktiksel planlamalarda rol aldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necmeddin Sadıkov'un görevden el çektirilmesinden sonra askerî harekâtı yönetti.

Savaştan sonra Azerbaycan'da kaldı. 2021'de Genelkurmay Başkanlığı emrine alınarak Azerbaycan Görev Grup Komutanlığına atandı.

DANIŞMANLIK GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜ

2022'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 7. Kolordu komutanlığına atandı ancak bu göreve başlamadı.

Daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un danışmanı olarak atandı.

2023'te yeniden Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı ve danışmanlık görevini sürdürdü.