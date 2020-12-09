Alman Bakan Julia Klöckner'in yere düşme anı kamerada

Meclis'te kendini bir anda yerde bulan Klöckner'in zor anları kameraya yansıdı.

Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Meclis'te yere kapaklandı.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'a gelen Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Klöckner, yüksek topuklu ayakkabısıyla bakanların olduğu bölüme geçtiği sırada yere düştü.

YERE KAPAKLANMA ANI

Maliye Bakanı Olaf Scholz'un yardımıyla ayağa kalkan Klöckner, gülümseyerek, "Bir şeyim yok, iyiyim" mesajı vermeye çalıştı. Alman bakanın yere düşme anı saniye saniye kaydedildi.

"KISA BİR ŞOK DIŞINDA..."

Klöckner, Bild'e yaptığı açıklamada, "Ayakkabımla basamaktaki metal çubuğa sıkışıp kaldım. Maske ve gözlükler her zaman iyi bir kombinasyon değil. Kısa bir şok dışında her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Alman Bakan Klöckner'in yere düşme anı kamerada ViDEO

"TÜRKİYE'YE AB YARDIMLARI DONDURULSUN"

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan Klöckner, 2017 yılında yaptığı ve Ankara'yı hedef alan açıklamasında, "Türkiye’ye aktarılan kaynaklar hukuk devleti ilkelerinin geliştirilmesi için öngörülüyor ancak Türkiye’de şu anda bunun tam aksi oluyor." iddiasında bulunarak, Türkiye'ye yardımların durdurulması gerektiğini savunmuştu.