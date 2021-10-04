Alman basını: Türk silah sanayisi yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının Türk savunma sanayisini getirdiği noktaya işaret edildi. Haberde, "Sistem, Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilir" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde üretilen insansız hava araçlarının yanı sıra çeşitli mühimmatlar, Alman basını tarafından gündeme getirildi.

Tagesschau'nun "Erdoğan'ın politikasının itici gücü: Türk silah sanayisi yükselişte" başlıklı haberinde, Türkiye'nin hamlelerine dikkat çekildi.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL GÜÇ YAPMAK İSTİYOR"

İHA'ların, gelişen Türk silah endüstrisi için bir ihracat gücü haline geldiği, Türkiye'yi bölgesel güce dönüştürmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği çalışmaların sektöre ivme kazandırdığı belirtildi.

"TÜRK GENÇLERİ HEVESLİ"

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFES'ten bahsedilirken, "Orada öğrenciler, yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli." denildi.

Baykar tarafından, TB2 insansız hava araçlarının inşa edildiği ve Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ savaşında kullanıldığı kaydedildi.

"ALMAN TEMSİLCİLERİ KISKANDIRACAK SİSTEM"

Askeri uzmanların, hedeflerin ele geçirilmesi ve hava saldırılarının Azerbaycanlıların hızla zemin kazanmasına yol açtığını doğruladığı aktarıldı.

Suriye, Libya ve Irak'taki operasyonlarda Türkiye'nin askeri teknolojisinin test edildiği, Türk ordusunun operasyonlardaki verileri savunma sanayisine geri bildirdiği kaydedildi.

Haberde, "Şu anda meyve veren ve Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilecek bir sistem." ifadesi kullanıldı.

"YURT DIŞINDA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Türk İHA'larına ilişkin "Yurt dışında da Türk insansız hava araçlarına ilgi her geçen gün artıyor. Araçların alıcıları olarak Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Katar ve Tunus listelendi. TB2'ler, Libya iç savaşında da kullanıldı." bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptığı, Türk firmalarına ve mühendislerine güvenildiği ve küresel ölçekte rekabet edebilecek teknolojiler geliştirildiğinin altı çizildi.

"ORDU İTHALATTA BAĞIMSIZ HALE GELDİ"

"Aynı zamanda ordu, silah ithalatında giderek daha bağımsız hale geliyor." denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan'ın görev süresinin başından beri hedefi, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmekti. Diğer güçlerin boşluk bıraktığı yerlere düzenli olarak operasyonlar düzenlediler. Bunun örnekleri Suriye'nin kuzeyi, Irak veya Libya'dır.

2002 İLE 2020 KIYASLANDI

2020'de sektör gazetesi Defence News'in ilk 100 listesinde 7 Türk firması yer aldı. Ülkede 2002'de sadece 56 silah şirketi varken, 2020'de şimdiden 1500 şirket bulunuyor."