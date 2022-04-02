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    Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri

    Almanya'da gündemin ilk sıralarına yerleşen artan fiyatlara karşı, Bild gazetesi önerilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 18:21
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    Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri

    Küresel çapta yaşanılan artan enflasyon; Akaryakıt, enerji ve gıda ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oldu.

    Artan fiyatlar, birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

    ARTAN FİYATLARA ÖNERİLER

    Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara önerilerde bulundu.

    YAĞ YERİNE ŞEKER ALIN, BALKONUNUZA EKİN

    Bild hazırladığı haberinde, vatandaşlara yağ yerine şeker alınabileceğini, balkonda meyve ve sebze ekilebileceğini söyledi.

    İşte Bild'in önerileri;

    -Yağ yerine şeker, yumurta yerine elma ezmesi ve muz kullanılabilir

    -Kendi balkonunuzda sebze ekin

    -Fiyat karşılaştırmak için uygulamalar kullanabilirsiniz

    -Son kullanma tarihi geçmiş ürünler satın alınabilir

    -Marketler kapanacağı sıradaki ucuzlukları değerlendirin

    -Un yerine pasta/ekmek kırıntıları kullanın

    Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri #1

    Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri #2


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