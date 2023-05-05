Alman Der Spiegel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı analiz yayınlandı Türkiye ve kaos ifadelerini yan yana getirmeye çalışan derginin algı operasyonu dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye'de seçmenler, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Sayılı günlerin kaldığı seçimler nedeniyle partilerin çalışmaları yoğunlaştı. Liderler, bir güne birden fazla miting ve temas sığdırıyor.

Erdoğan karşıtlığına Alman dergi de eklendi

Yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde, Batılı ülkelerde böyle bir dönemde çıkan yazılar göze çarpıyor.

İngiliz The Economist'in yanı sıra çeşitli Fransız dergilerinin ardından bu halkaya şimdi de Almanya merkezli Der Spiegel eklendi.

Kaos ifadesiyle algı operasyonu

Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı derginin son sayısında, "Yenilmez" ifadesi kullanıldı.

Spiegel'in kapağında "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verilerek, Türkiye'de demokratik biçimde gerçekleştirilen seçimlerle ilgili algı operasyonu yapılmaya çalışıldığı görüldü.

Der Spiegel'in karalama kampanyası

Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde "farklı bir yönetim şekline" büründüğüyle ilgili iddiaları öne süren dergi, karalama kampanyası başlattı.

Spiegel, konu Ankara olunca ikiyüzlü tavır takınmasıyla biliniyor. Bu, derginin ilk Türkiye karşıtı duruşu değil.

Dergi, daha önce de "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklanın." diye yazmıştı.