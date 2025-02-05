Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor

AA

Almanlar, hem siyasi hem de ekonomik krizde...



Alman otomotiv endüstrisi, zorlu bir dönemin eşiğinde ve sektördeki olumsuz iş ortamı, uzun süredir devam eden ekonomik belirsizliklerin ve küresel rekabetin etkisiyle derinleşiyor.

Gelişen teknolojiler ve artan maliyetler, Alman üreticilerini hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Sektördeki duyarlılık Kovid-19 salgınından beri en düşük seviyeye geriledi.

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığı yılın başında rekabet güçlerine yönelik endişelerle önemli ölçüde kötüleşti.

İŞ ORTAMI ENDEKSİ, OCAKTA 5,7 PUAN DÜŞEREK EKSİ 40,7 PUANA GERİLEDİ

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Aralık 2024'te eksi 35 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, ocakta 5,7 puan düşerek eksi 40,7 puana geriledi.

Böylece sektördeki duyarlılık Kovid-19 salgınından beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de ocakta 6,7 puan azalarak eksi 39,1'e indi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ REKABET GÜCÜ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 37,3 puandan eksi 42,3 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, iş ortamı endeksinin, hem şirketlerin mevcut iş durumu hem de beklentileri tarafından aşağı çekildiği belirtilerek, "Almanya'da otomotiv sektöründeki duyarlılık yılın başında yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Ülkede otomotiv endüstrisi rekabet gücü konusunda endişeli." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Otomotiv sektörü her şeyden önce rekabet gücü konusunda endişe duyuyor. Ocak ayında şirketler dış pazarlardaki konumlarını hem Avrupa Birliği (AB) içinde hem de dışında her zamankinden daha düşük olarak değerlendirdi. Ayrıca Alman pazarında da önemli ölçüde zemin kaybettiler." değerlendirmesi yapıldı.

"ALMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ KRİZDE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman otomotiv endüstrisi krizde sıkışmış durumda. Özellikle de rekabetçi konumunu ciddi bir tehlike altında görüyor." yorumunu yaptı.

Wölfl, "Çin'den gelen güçlü rekabet, Donald Trump'ın yakın gelecekte ABD'nin AB'den ithalatına gümrük vergisi uygulama tehdidi ve ülke içindeki gerginlik, Alman otomotiv endüstrisi üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma kararları bu tartışmaları artırdı.

Ifo Enstitüsüne göre, Almanya'da vergi, bürokrasi ve enerji maliyetlerinin şirketler üzerindeki yükü diğer ülkelere kıyasla fazla kalırken, ülkede dijital, enerji ve ulaşım altyapısının yenilenmesi daha yavaş ilerliyor.

SİYASİ BELİRSİZLİK, ALMAN EKONOMİSİNİ BASKILIYOR

Öte yandan Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

23 ŞUBAT'TA ERKEN SEÇİM VAR

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak. Seçimler için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de büyümekte zorlanan ekonomi.