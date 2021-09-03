Alman siyasetçi Tino Chrupalla: Afgan göçmenleri silahla durduralım

Göç ve İslam karşıtı Chrupalla, Almanya'ya muhtemel Afgan göçü konusunda tartışmalı sözlere imza attı. Chrupalla, göçmen akınının silahla durdurulması gerektiğini savundu.

Almanya'da halk, 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler için sandık başına giderek ülkenin yeni başbakanını belirleyecek.

Avrupa ülkesindeki seçimler, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın ardından binlerce Afganın ülkeyi terk etme yollarını aramaya başladığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

"SIĞINMACILARA KAPILARI AÇAMAYIZ"

Göç ve İslam karşıtı olmasıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Tino Chrupalla, Afganistan konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Almanya'nın kapılarını sığınmacılara açamayacağını savunan Chrupalla, "Sadece Alman kurumları için çalışma kriteri de Almanya'ya kabul edilme noktasında yeterli olmamalı." şeklinde konuştu.

"GÖÇMENLERE KARŞI GEREKİRSE SİLAH KULLANALIM"

Afganistan'ın yanı sıra diğer ülkelerden de göçmen alınmasını reddeden Chrupalla, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Afgan sığınmacılar için "Sınırdan geri çevrilmeliler." dedi.

Olası göçmen akınına karşı tartışmalı görüşünü paylaşan Chrupalla, "Almanya'nın sınırlarını korumakla görevli güvenlik güçleri var. Sınır güvenlik güçleri, bunu gerekirse silah kullanarak yerine getirmekle yükümlü." ifadesini kullandı.

"AFGANİSTAN'DAN GÖÇ İSTEMİYORUZ"

"Yeni bir göç dalgası istemiyoruz, Afganistan'dan da istemiyoruz." diyen Alman siyasetçi, Afgan halkının yüzde 99'unun Taliban'ın yönetimde olmasından memnuniyet duyduğunu öne sürdü.

Tino Chrupalla, "Almanya için çalışmış Afganların yarısının Almanya'ya gitmek istemediği" şeklindeki iddiasını da sözlerine ekledi.

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