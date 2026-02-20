Almanya, İsveç ve Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı

Almanya, İsveç ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İran’da bulunan vatandaşları için acil güvenlik uyarısı yayımlayarak, ülkedeki riskler nedeniyle vakit kaybetmeden İran’dan ayrılmaları çağrısını yineledi.

3 ÜLKE, VATANDAŞLARINDAN İRAN'I TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığına işaret eden üç ülke, bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısını yaptı.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

'DESTEK SAĞLANAMAYABİLİR' UYARISI

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

"İSVEÇLİLER FIRSAT VARKEN İRAN'I TERK ETMELİ VE BEKLEMEMELİ"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.

İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.

Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.