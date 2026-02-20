Samsun'da otobüsün devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Ankara'dan Gürcistan'a giden Mustafa İpek'in (58) kullandığı Gürcistan plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Görüntüde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjde bir süre ilerledikten sonra devrilmesi yer aldı.
7 KİŞİ YARALANMIŞTI
Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, 18 Şubat'ta Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkiinde refüje devrilmiş, kazada sürücü ve yedek sürücü ile 5 yolcu yaralanmıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi