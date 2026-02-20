Yüksek Mahkeme'nin kararına kızan Trump tüm dünyaya ek vergi getirdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.



Trump, Yüksek Mahkeme'nin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının 'son derece hayal kırıklığı' yarattığını belirterek mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyleyen Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz" dedi.

TÜM DÜNYAYA EK VERGİ GETİRDİ

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var" diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız" ifadesini kullandı.



