Almanya, 3 yılda vatandaşlık hakkını kaldırdı

Avrupa ülkesinden dikkat çeken karar...

Almanya Federal Meclisi'nde yapılan yasa değişikliğiyle, vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine 5 yıl ikamet şartı getirildi.

UYGULAMA KALDIRILDI

Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.

KOALİSYON DESTEK VERDİ

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri, yasa değişikliğine onay verdi.

"YASA DIŞI GÖÇÜ TEŞVİK EDİYORDU"

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yasa değişikliğine ilişkin "Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır." dedi.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden muhalefet milletvekilleri, entegrasyon politikasındaki popülist değişikliklerin entegrasyon çabalarına zarar verdiğini ve aşırı sağcı AfD'nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğdiğini savunarak hükümeti eleştirdi.

Almanya'da önceki hükümet, vatandaşlık başvurusu için 8 yıl olan ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.