Almanya, 6 aylık gönüllü askerlik programı başlatmaya hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'da yaşanan güvenlik krizi yeni hamleleri beraberinde getiriyor.

Almanya, güvenlik endişeleri nedeniyle asker sayısını artırmak ve yedek birlikleri güçlendirmek amacıyla altı ay sürecek bir askerlik programı hazırlıyor.

ÜSLERİ KORURKEN EĞİTİM ALACAKLAR

Konuya yakın kaynaklara göre göreve gelen askerler üsleri koruyacak, lojistik görevlerini yerine getirecek.

Bu esnada da asker eğitim alacaklar.

BAŞVURULAR YETERSİZ KALIRSA ZORUNLU OLABİLİR

Plan, şimdilik gönüllülük ilkesiyle çalışacak.

Ancak gönüllü başvuruların yetersiz kalması durumunda zorunlu askerliğin yeniden gündeme alınabileceği belirtiliyor.

ASKER SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevdeki asker sayısını 180 binden 260 bine çıkarmayı hedefliyor.

Bu programla 100 bin civarında olan eğitimli yedek sayısının iki katına çıkarılması, hatta bazı gönüllülerin profesyonel orduya katılması öngörülüyor.

Savunma Bakanlığı, yeni sistemin 2026 yılı Mayıs ayında ilk askerlerini eğitmeye başlaması için çalışmaların hızla sürdüğünü ve yasanın Ocak ayında yürürlüğe girmesinin planlandığını duyurdu.

NATO ZİRVESİ'NDE YÜZDE 5 KARARI

Geçtiğimiz hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nde savunma harcamaları konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Zirve sonrası açıklanan sonuç bildirisinde, müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı da kabul etti.