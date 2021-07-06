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Almanya 6 ülkeye daha seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

Almanya 6 ülkeye daha seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

Almanya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal'e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını bugünden itibaren kaldıracak.