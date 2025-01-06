Almanya Başbakan Yardımcısı: Suriyeliler Almanya'da kalmak için çalışmak zorunda

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Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriyeliler, ülkelerine dönüş mesailerini sürdürüyor.

18 yıllık iç savaş boyunca Suriye'den göç alan Almanya'da federal istatistik verilerine göre 1 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor.

Alman hükümeti, mültecilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için Suriyelilerin dönüşüyle ilgili mali programı genişletme kararı aldıklarını duyurarak, bin 200 euroya kadar para desteği vereceklerini açıklamıştı.

Suriyelilerin birçoğu hala Almanya'yı terk etmezken, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Suriyelilere ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMAYAN SURİYELİLER ALMANYA'YI TERK ETMELİ"

Habeck, Suriyeli mültecilerin ülkede kalabilmeleri için istihdam edilmeleri zorunluluğunu dile getirdi.

"Çalışmayan Suriyeliler hemen Almanya'yı terk etmeli" açıklaması yapan Habeck, Deutschlandfunk kamu radyo istasyonunda yaptığı konuşmada; "Burada çalışanlardan iyi bir şekilde faydalanabiliriz. Burada çalışmayanlar -ülke güvenliyse- güvenli bir yere geri dönebilecek ve hatta geri dönmeye zorlanacak." dedi.

SEÇİMDE BAŞBAKAN ADAYI OLACAK

Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin 23 Şubat'taki erken seçimde başbakan adayı olarak açıkladığı Habeck'in açıklamaları, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, "İyi entegre olmuş, istihdam edilmiş, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kuran Suriyelilerin Almanya'da kalmasına izin verilmeli." şeklindeki açıklamalarına karşılık olarak yorumlandı.