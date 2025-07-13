Almanya Başbakanı Merz'in tartışma yaratan görüntüsü: Pastayı elinden düşürdü Hristiyan Demokratlar (CDU) parlamento grubunun küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yıllık yaz partisine katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya haritasına benzer şekilde hazırlanmış pastanın bir dilimini elinden düşürdü.