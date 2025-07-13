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Almanya Başbakanı Merz'in tartışma yaratan görüntüsü: Pastayı elinden düşürdü

Hristiyan Demokratlar (CDU) parlamento grubunun küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yıllık yaz partisine katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya haritasına benzer şekilde hazırlanmış pastanın bir dilimini elinden düşürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
13.07.2025 09:03

Hristiyan Demokratlar (CDU) parlamento grubu, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yıllık yaz partisi düzenledi. 

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. 

ALMANYA TEMALI PASTA

Etkinlikte, herkese Almanya şeklinde bir pasta ikram edildi.

Merz, pastada doğduğu Sauerland seçim bölgesinin tasvir edildiği dilimi kendisi için kesti.

ELİNDEN DÜŞÜRDÜ

Alman lider, önce çatalı, ardından pastanın olduğu tabağı elinden düşürdü.

O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. 

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