Almanya Başbakanı Merz'in tartışma yaratan görüntüsü: Pastayı elinden düşürdü

Hristiyan Demokratlar (CDU) parlamento grubu, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yıllık yaz partisi düzenledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.
ALMANYA TEMALI PASTA
Etkinlikte, herkese Almanya şeklinde bir pasta ikram edildi.
Merz, pastada doğduğu Sauerland seçim bölgesinin tasvir edildiği dilimi kendisi için kesti.
ELİNDEN DÜŞÜRDÜ
Alman lider, önce çatalı, ardından pastanın olduğu tabağı elinden düşürdü.
O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.