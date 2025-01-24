Almanya Başbakanı Olaf Scholz: AB ile Türkiye diyaloğu için çabaladım

AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti’nin Erfurt kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Olaf Scholz, etkinliğin ardından Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler ve ülkedeki siyasi atmosferle ilgili AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE AB DİYALOĞU İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADIM"

AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım" dedi.

"TÜRKLERİN KATILIMI DEMOKRASİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, "Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme." diye konuştu.

Bu nedenle, uzun yıllar çaba sarf ettiği en önemli reformlardan birinin vatandaşlık yasasının modernize edilmesi olduğunu dile getiren Scholz, "Çifte vatandaşlık hakkının tanınması büyük bir adımdır ve bu sayede birçok kişi hem eski vatanını hem de yeni vatanını sahiplenerek karar süreçlerine katılma fırsatını elde etti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz bu reformun şu anda tehdit altında olduğu uyarısında bulunarak, "CDU/CSU'nun her şeyi geri almak istemesi beni çok üzüyor." dedi.

Scholz, Almanya’nın, başka ülkelerden gelen insanların emeğine, özverisine ve iyi niyetine olan ihtiyacına dikkati çekerek,"Onlara, bu ülkeye yerleştiklerinde, Alman dilini konuştuklarında, çalıştıklarında ve gelir elde ettiklerinde vatandaş olma imkanı vererek ülkede karar verme fırsatı da verilmelidir." diye konuştu.

Scholz seçime yüksek katılım çağrısında bulunarak "Demokrasilerde en önemli şey sandığa gitmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın bunu yapacağını umuyorum." dedi.

"TÜRKİYE - ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"

Başbakan Scholz, Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de değerlendirerek, "Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz." dedi.

Scholz, Türkiye ile ilişkileri özverili bir şekilde sürdürmenin Almanya için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Almanya'nın yapabileceği katkılardan birinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu kaydeden Scholz, "Bu yüzden AB'nin, AB ile Türkiye arasındaki konularda görüşmelere, diyaloğa ve tartışmaya yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu şimdi gerçekleşti ve devam edecek. Ben bunun arkasındayım." dedi.

SAVAŞ UÇAĞI TEDARİK PLANI

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik planına da değinen Scholz, "Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak." diye konuştu.