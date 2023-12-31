Almanya Başbakanı Scholz: Dünyamız daha huzursuz hale geldi Scholz, yeni yıl öncesi Alman halkına olumlu mesajlar verdi. "Gücümüz Avrupa Birliği'nden geliyor" diyen Scholz, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen iyimser ifadeler kullandı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2024 yılı öncesi paylaştığı mesajında dünyanın karşılaştığı zorluklara dikkati çekti.

Mesajında iyimser olan Scholz, Almanya olarak bu zorlukların üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Alman Şansölye, ülkesinin vatandaşlarına, çok sayıda krizin yaşandığı bir dünyaya uyum sağlarken geleceğe olan güvenlerini kaybetmemeleri çağrısında bulundu.

"Dünyamız daha huzursuz bir yer haline geldi"

"O kadar çok acı var ki; çok fazla kan döküldü" diyen Scholz, şu ifadeleri kullandı:

Dünyamız daha huzursuz ve daha sert bir yer haline geldi. Neredeyse nefes kesici bir hızla değişiyor.

"Almanya'da biz bunu aşacağız"

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan, bunun sonucunda enerji fiyatlarında yaşanan artıştan, koronavirüs salgını sırasındaki sıkıntılardan ve İsrail'in Gazze saldırısından da bahsetti:

Sonuç olarak biz de değişmek zorunda kalıyoruz. Bu, çoğumuz için endişe verici bir durum. Bazılarında hoşnutsuzluğa da neden oluyor.



Bunu dikkate alıyorum. Ama şunu da biliyorum: Almanya'da biz bunu aşacağız.

Rus gazındaki kesintiye yanıt: Olaylar farklı gelişti

Şansölye, bir yıl önceki yaygın endişeye rağmen, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin çoğunu kesmesinin ardından geçen kış Almanların ısınmadan mahrum kalmadığını anlattı:

Olaylar farklı gelişti. Enflasyon düştü. Maaşlar ve emekli maaşları artıyor. Kış için doğalgaz depolama tesislerimiz ağzına kadar dolu.

"Gücümüz Avrupa Birliği'nden geliyor"

Associated Press'in aktardığına göre, Olaf Scholz, özellikle kriz zamanlarında Avrupa Birliği'nin (AB) önemini de vurguladı:

Gücümüz Avrupa Birliği'nden geliyor. AB, birleşik bir cephe oluşturduğunda 400 milyondan fazla insan adına konuşuyor.



Yakında 10 milyara ulaşacak olan 8 milyarlık bir dünyada bu sayı gerçek bir değer.

"Gelecekten korkmamıza gerek kalmaz"