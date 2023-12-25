Almanya'da halkın çoğunluğu, Scholz koalisyonunun çökeceğine inanıyor Başbakan Scholz'un koalisyon hükümetinin, 2025 seçimlerini göremeyeceğine ilişkin görüş ortaya çıktı. Berlin'deki mevcut yönetime bakış, yapılan araştırmanın sonuçlarına yansıdı.

ensonhaber.com

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetine destek azalıyor.

Hükümetin işleri iyi yapamadığını düşünenler, erken seçimin kaçınılmaz olduğu görüşüne sahip.

Almanya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, halkın çoğunluğu, iktidardaki koalisyonun çökeceğine ve yeni seçimlerin yapılacağına inanıyor.

Almanlar: Koalisyon çökecek, erken seçim yapılacak

Oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde 27'si, koalisyonun gelecek yıl sona ermesini bekliyor.

Yüzde 21'lik kesim ise hükümetin 2025'e kadar süreceğini ancak yine de seçimlerden önce sonlandırılacağını düşünüyor.

Gelişmeyi aktaran Bild'e göre, ankete katılanların yüzde 48'inde, hükümetin seçimden önce sona ermesi ve yeni seçimlerin yapılması beklentisi var.

Yüzde 34: 2025'e kadar devam edecek

Diğer taraftan yüzde 34 ise "trafik lambası" koalisyonunun 2025 seçimlerine kadar devam edeceğine dair düşüncesini ifade etti.

Koalisyonun üç partisinin seçmenlerinin ittifakın geleceği konusunda farklı tahminleri var.

Yeşiller Partisi destekçilerinin yüzde 58'lik büyük çoğunluğu, ittifakın 2025 seçimlerine kadar devam edeceğine inanıyor.

Ancak SPD destekçilerinde bu oran yalnızca yüzde 43, FDP'de ise yüzde 40.

Yeni seçim için güvenoyu talebi şart

Yeni seçimlerin önünü açmak için Şansölye Scholz'un Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerekiyor.

Parlamenterlerin çoğunluğu Scholz aleyhinde karar verirse, Scholz'dan Federal Meclis'i feshetmesi istenebiliyor.

Başbakan Scholz, şimdiye kadar bu yönde bir adım atmayı reddetti.