Almanya Başbakanı Scholz ile ABD'li Senatör Coons arasındaki benzerlik dikkat çekiyor Scholz, ABD'de Senatör Coons ile buluştu. Alman Şansölye, çektirdikleri fotoğrafı "İkizimi görmek harika" notuyla paylaştı.

ensonhaber.com

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da ağırlandı.

Scholz, ABD temasları kapsamında Biden'ın yanı sıra Kongre üyeleriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Alman Şansölye'nin görüştüğü isimler arasında Delaware Senatörü Chris Coons da vardı.

Scholz ile Coons'un benzerliği

Birlikte fotoğraf çektiren Scholz ve Coons arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

Senatör Coons, paylaştığı fotoğrafa "Kim kimdir?" notunu düştü. Scholz da "Doppelganger'ımı yeniden görmek harika." ifadesini kullandı.

Doppelganger, Almancada "sana benzeyen ama ikiz olmayan" anlamına geliyor.

Davos'ta da görüştüler

65 yaşındaki Scholz ve 60 yaşındaki Coons, daha önce İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya gelmişti.

Scholz, Ukrayna savaşının ABD, Avrupa ve diğer Batılı ülkeler açısından risklerini vurgulamak için Washington'daydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın, ülkesinin çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. Kiev ise saldırının sebepsiz olduğunu vurguluyor.

Scholz: Ukrayna, destek olmadan kendini savunamaz

Associated Press'in aktardığına göre, Scholz'dan konuya ilişkin şu açıklama geldi: