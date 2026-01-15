ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini askıya alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fox News kanalının haberini alıntılayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı.

"ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor" ifadesini kullanan Leavitt'in paylaştığı haberde hazırlanan yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

UYGULAMA 21 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Buna göre ABD yönetimi aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

Uygulamanın 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi.

Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır" ifadesini kullandı.