İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İngiltere, güvenlik önlemlerini artırdı..

İngiltere Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, geçici olarak kapatılmıştır. Bu ülkeye yönelik seyahat uyarıları da konsolosluk hizmetlerindeki değişimi içerecek şekilde güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları sayfasında en son 9 Ocak'ta güncellenen İran'a yönelik uyarılara 14 Ocak gecesi itibarıyla Büyükelçiliğin kapatıldığı bilgisi eklendi.

Seyahat uyarısında, "Güvenlik nedeniyle Büyükelçilik personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçiliğimiz uzaktan hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN'DA ZOR DURUMDA KALIRSANIZ İNGİLTERE HÜKÜMETİ SİZE YARDIM EDEMEZ"

İngiliz vatandaşları ile çifte vatandaşların gözaltına alınma ve sorgulanma riski bulunduğu kaydedilen seyahat uyarısında, "İngiltere pasaportu sahibi olmak ya da İngiltere'yle bağlantılarınızın olması, İran kurumları açısından gözaltına alınmanız için yeterlidir." ifadesi yer aldı.

Uyarı sayfasında eylemlerin yapıldığı bölgelere yakın olanların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, İran'a tüm seyahatlerin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin İran'daki vatandaşlarına verebileceği hizmetin sınırlı olduğu da aktarılan uyarıda, "Acil bir durumda yüz yüze konsolosluk hizmeti verilemeyecektir. İran'da zor durumda kalırsanız İngiltere hükümeti size yardım edemeyecektir." ifadelerine yer verildi.