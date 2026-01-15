İran Dışişleri Bakanı: İsrail her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 14 Ocak'ta paylaştığı raporunda İran'da gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"İSRAİL, ABD'Yİ SAVAŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e ait Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını belirtti.

İran sokaklarının kan içerisinde olduğunu kaydeden Erakçi, "İsrail, silahlarla donatmış oldukları protestocularla övünüyor. Yüzlerce ölümün nedeni budur" ifadelerini kullandı.

Erakçi, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ölümleri durdurması için İsrail'e yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kanal 14'ün diplomasi muhabiri Tamir Morag, yaptığı açıklamada, "İran'da yabancı unsurlar protestocuları ateşli silahlarla donatıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir" ifadesini kullanmıştı.